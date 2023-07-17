7 milyar dolarlık yatırım planı

Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırımcıların etkin ve tek temsilcisi olan Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) yeni başkanı Engin Aksoy, derneğin önümüzdeki döneme ilişkin gündemi ve çalışma programını kamuoyuyla paylaştı.

Engin Aksoy, Türkiye’nin bölgesel üretim, hizmet, yönetim ve ticaret merkezi olma yolunda sahip olduğu potansiyel ile dünyada en fazla uluslararası yatırımı çeken ilk 10 ülke arasında olması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin konumu, Pazar büyüklüğü, altyapısı, genç nüfusu ve insan kaynakları ile gerçek bir potansiyel taşıdığını vurgulayan Aksoy, “Üye şirketlerimiz, yatırım ortamına dair güven verici gelişmelerin hayata geçirilmesi halinde önümüzdeki dönemde, 7,1 milyar dolar tutarındaki yatırımı programlarına almayı planlıyor” diye konuştu.

Aksoy, para politikasındaki sadeleşme ve öngörülebilirliği diğer alanlarla da desteklenmesinin önemli olduğunu belirterek, öngörülebilir düzenleyici bir çerçevenin temininin ülkemize yönelik risk algısını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.