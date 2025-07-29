Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 yıldır kauçuk-metal/plastik parçalar için yüzey işlemleri ve yapıştırma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Türk-Alman ortaklı GOTEC-G, çalışanlarının mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla ‘Eğiticinin Eğitimi’ programı düzenledi.

Eğitim, deneyimli eğitimci Ömer Çam tarafından verilirken, program kapsamında nefes egzersizleri, diksiyon çalışmaları ve etkili sunum teknikleri gibi başlıklar ele alındı. Uygulamalı ve etkileşimli oturumlarla zenginleştirilen eğitim, katılımcıların hem kişisel gelişimlerine hem de sahadaki eğitim yeterliliklerine katkı sağlamayı hedefledi.

Program sonunda konuşan Ömer Çam, nitelikli eğitimin temelinde donanımlı eğitimcilerin bulunduğunu vurgulayarak, “Nitelikli bir eğitim sistemi, donanımlı eğitimcilerle mümkündür. Bu tür programlarla eğitimde fark yaratmayı hedefledik ve sizler de vereceğiniz eğitimlerde çalışma arkadaşlarınıza faydalı bilgiler aktarabileceksiniz” dedi.

GOTEC-G yetkilileri ise, çalışanlarının gelişimini destekleyen bu tarz eğitimlerin ilerleyen dönemde de devam edeceğini belirtti.