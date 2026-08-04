SABİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Necmettin Tan açılış konuşmasında, SABİDER’e ilişkin bilgilendirmede bulundu. SABİDER’in 2013 yılında kurulduğuna işaret eden Tan, “Bugün itibarıyla 50’nin üzerinde ilde temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Sağlık sektöründe birlik, beraberlik ve ortak dili hakim kılmak hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Beş yıldır, özel hastaneler ve sağlık merkezlerinin katıldığı bölgesel toplantılar düzenlemekteyiz. Amacımız, gerçekleştireceğimiz sektörel buluşmalarla sorunlara çözüm aramaktır. MEDICABIL Sağlık Grubu ile birlikte düzenlediğimiz bu toplantının amacı da buna yöneliktir” dedi.

Sağlıklı diyalog zemini

SGK Sağlık Güvenlik Merkez Müdürü Ecz. Selman Pınar da 2015 yılından bu yana görevini sürdürdüğünü belirterek, yapıcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı benimsediğini vurguladı. Sağlıklı diyalog zemininde tartışmaya açılan hiçbir sorunun çözümsüz kalmayacağını ifade eden Pınar, bundan sonraki süreçte de bu anlayış doğrultusunda iletişim kurmaya özen göstereceklerini dile getirdi.

MEDICABIL’den üst düzey sağlık hizmeti

MEDICABIL Sağlık Grubu Süreç İyileştirme Yöneticisi Dr. Ayşe Yıldırım da konuşmasında MEDICABIL Sağlık Grubu’na ilişkin bilgilendirmede bulundu. MEDICABIL Sağlık Grubu’nun Nilüfer ve Yıldırım’da bulunan iki hastanenin toplamından oluştuğunu belirten Yıldırım, “13 bin 500 metrekarelik alandan oluşan modern hastanelerimiz, yüksek tıbbi teknolojinin ürünü birimleri ve ameliyathaneleri ile ileri düzeyde sağlık hizmeti sunmaktadır. 133 yatak kapasitesine sahip bulunan hastanelerimizde; 24 uzmanlık alanı, 6 profesör, 2 doçent, 2 yardımcı doçent, 60 uzman, 10 pratisyen hekim ve 70 hemşire ile insan sağlığını önceleyen anlayış doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. SABİDER ile düzenlediğimiz sempozyumun, sektör sorunlarının çözümüne katkı oluşturmasını dilerim” ifadelerinde bulundu.