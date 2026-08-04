24-26 Temmuz tarihleri arasında Kosova’nın başkenti Priştine’de gerçekleştirilen İnşaat ve Gayrimenkul Fuarına katılan 3D Maket, ihracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında rotasını Balkan ülkeleri ile Batı Avrupa’ya çevirdi. Sektörde 16 yıllık köklü bir tecrübeye sahip olan 3D Maket Firma Sahibi Nedim Yılmaz, Kosova’nın başkenti Priştine’deki İnşaat ve Gayrimenkul Fuarının ardından yaptığı değerlendirmede, “İnşaat projelerinin yanı sıra tedarikçilerin ve inşaat malzemelerinin de sergilendiği fuara Kosova ve diğer Balkan ülkelerinden de yoğun bir katılım oldu. 3D Maket olarak BTP Holding'e yapmış olduğumuz projenin maketi ciddi bir ilgi gördü” dedi.

"Fuarın gözdesi olduk"

Açıklamalarında, Kosova ve Balkan ülkelerindeki inşaat sektörüne ilişkin gözlemlerini de paylaşan Nedim Yılmaz, “Kosova'ya Avrupa Birliği ülkelerinden birçok yatırımcının ilgisinin olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda Kosova’daki inşaat sektörü de önemli fırsatlar barındırıyor” şeklinde konuştu. 3D Maket Firma Sahibi Nedim Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: "Fuar ziyaretçileri maketlerimizi gördükten sonra ciddi anlamda yeni bir müşteri potansiyeli oluştu ve yeni görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Yalnızca Priştine'de değil, Prizren ve Peja’da da temaslarda bulunduk. İnşallah yakın zamanda yeni projelerle tekrar orada yer almayı hedefliyoruz. Kosova ile bu ilk çalışmamız değildi; geçen yıl da bir proje hayata geçirmiştik. Ancak bu çalışma, bizim için son derece prestijli ve kapsamlı bir proje oldu. Aynı zamanda fuarda da sergilendiği için etkinliğin gözdesi olan bir ürün ortaya çıkardık. Ürettiğimiz katma değerle, ülkemizin kilogram başına ihracat değerine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."