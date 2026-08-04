Tofaş, gençlerin eğitim ve kariyer yolculuklarına katkı sunmaya yönelik çalışmalarıyla Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından verilen “TEV Eğitim Dostu” ünvanını almaya hak kazandı. Tofaş böylelikle, Bursa’da bu ünvana sahip olan ilk kurum oldu. Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliği kapsamında pek çok öğrenciye destek sağlayan Tofaş, burs desteğinin yanı sıra mentorluk, eğitim, staj ve istihdam olanakları sunarak gençlerin yalnızca eğitim hayatlarını sürdürmelerine değil, iş yaşamına daha donanımlı hazırlanmalarına da katkıda bulunuyor. Tofaş adına hazırlanan plaket, Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Melike Koçoğlu tarafından Tofaş İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Direktörü Orçun Sarıca’ya takdim edildi.

“Gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkı sağlıyoruz”

Tofaş İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Direktörü Orçun Sarıca, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna dikkat çekti. Sarıca: "Tofaş olarak insanı, sürdürülebilir başarının ve toplumsal gelişimin merkezinde görüyoruz. Bu anlayışla eğitimi yalnızca bireylerin değil, toplumun ve ülkemizin geleceğini şekillendiren en güçlü yatırım alanlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri fırsatlara erişmelerini sağlamak ve onları geleceğin dünyasına hazırlamak bizim için kurumsal bir sorumluluğun ötesinde, uzun vadeli bir taahhüttür. Türk Eğitim Vakfı ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz iş birliği kapsamında her yıl yurt dışı yüksek lisans bursları sağlıyor; bunun yanında mentorluk, gelişim programları, staj ve kariyer fırsatlarıyla gençlerin eğitimden iş hayatına uzanan yolculuklarında yanlarında oluyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın gönüllü katkılarıyla büyüyen bu ekosistem, gençlerin yalnızca akademik değil, kişisel ve profesyonel gelişimlerini de destekleyen güçlü bir dayanışma modeli oluşturuyor. Bursa'da 'TEV Eğitim Dostu' ünvanını alan ilk kurum olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu ünvanı yalnızca bugüne kadar ortaya koyduğumuz katkıların bir takdiri olarak değil, geleceğe yönelik sorumluluğumuzun da güçlü bir ifadesi olarak görüyoruz. Geleceği yalnızca üreten değil, aynı zamanda yetiştiren kurumların şekillendireceğine inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gençlere yapılan her yatırım, yalnızca bireylerin değil; ülkemizin rekabet gücüne, toplumsal gelişimine ve ortak geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Tofaş olarak gençlere duyduğumuz güvenle, onların bilgi, yetkinlik ve cesaretle yarını inşa etmelerine katkı sunmayı sürdüreceğiz" diyerek sözlerine son verdi.