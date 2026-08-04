Perakende sektörünün artık yalnızca ürün satışıyla sınırlı olmadığını belirten Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, tüketici beklentilerinin hızla değiştiğini ve marketlerin bu dönüşüme ayak uydurması gerektiğini söyledi. Özen, "Sıcak çorba uygulamasını bazı şubelerimizde başlattık. İlk bakışta 'Market çorba mı satar?' diye düşünenler olabilir. Ancak geçmişte marketlerde fırın uygulamaları başladığında da benzer yorumlar yapılmıştı. Sonrasında kahve noktaları, paket yemek hizmetleri ve farklı hazır tüketim ürünleri hayatımıza girdi. Bugün ise müşterilerimiz için sıcak çorba hizmetini sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Perakendede hizmet çeşitliliği artıyor

Perakende sektöründe yaşanan dönüşümün önümüzdeki dönemde daha da hızlanacağını vurgulayan Cemal Özen, “Bugün sıcak bir çorba sunuyoruz, yarın müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına yönelik yeni hizmetler geliştirebiliriz. Perakendenin geleceğini yalnızca raflardaki ürünler değil, müşterinin günlük yaşamını kolaylaştıracak çözümler belirleyecek. Bu nedenle değişen tüketici alışkanlıklarını yakından takip ediyor, yatırımlarımızı da bu doğrultuda şekillendiriyoruz” dedi.