Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Müdürü Halil İbrahim Bakar ile Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Karakaş, Lothbrog Makine'yi ziyaret ederek şirket yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyaretin ilk bölümünde EMO heyeti, Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu ile sektörün güncel gelişmeleri, sanayi ile meslek odaları arasındaki iş birliği olanakları ve geleceğe yönelik ortak çalışmalar üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından EMO heyeti, Lothbrog Makine Teknik Birimler Direktörü Güner Güler, Pazarlama Direktörü Selahattin Kırtepe, Satış Sonrası Hizmetler (SSH) Direktörü Erhan Çırakoğlu, Servis Müdürü Gökhan Akgün ve kurumsal iletişim ekibiyle bir araya geldi. Toplantıda, mühendislerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak eğitim programları, teknik seminerler ve bilgi paylaşımını artıracak ortak projeler ele alındı. Taraflar, sanayi ile meslek kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin sektörün sürdürülebilir gelişimine önemli katkılar sunacağı konusunda görüş birliğine vardı. Görüşmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu, sanayi ile meslek örgütleri arasındaki güçlü iletişimin sektörün gelişimi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin gerçekleştirdiği bu nazik ziyaret, sektörümüz adına son derece değerli bir buluşma oldu. Mesleki gelişimi destekleyecek eğitimler, teknik seminerler ve ortak projeler konusunda yapılacak iş birliklerinin hem sektörümüze hem de geleceğin mühendislerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bilgi paylaşımını ve ortak üretim kültürünü güçlendirecek her çalışmanın içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi. Ziyaret sonunda Lothbrog Makine yetkilileri, EMO Bursa Şubesi yöneticilerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, önümüzdeki dönemde ortak eğitim organizasyonları ve teknik projelerde yeniden bir araya gelme temennisinde bulundu.