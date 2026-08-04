Dijitalleşmenin perakende sektörünü yeniden şekillendirdiği günümüzde Gökçelik, yalnızca raf sistemleri üreten bir firma olmanın ötesine geçerek mağazaların teknoloji altyapısını güçlendiren çözümler geliştirmeye devam ediyor. Elektronik Raf Etiketi sistemi sayesinde mağaza içerisindeki binlerce ürünün fiyatı ve ürün bilgileri tek merkezden, saniyeler içerisinde güncellenebiliyor. Böylece fiyat değişimlerinde yaşanabilecek insan kaynaklı hatalar ortadan kalkarken, operasyon süreçleri de önemli ölçüde hızlanıyor. Yeni nesil elektronik etiketler; fiyat bilgisinin yanı sıra ürün özellikleri, kampanyalar, QR kod uygulamaları ve stok durumları gibi birçok bilginin müşterilere anlık olarak aktarılmasına imkan tanıyor. Merkezi yazılım altyapısıyla çalışan sistem, mağaza yönetiminin tüm fiyat değişikliklerini eş zamanlı gerçekleştirmesini sağlayarak hem iş gücü maliyetlerini azaltıyor hem de müşteri memnuniyetini artırıyor. Kağıt etiket kullanımını büyük ölçüde ortadan kaldıran teknoloji, sürdürülebilirlik hedeflerine de önemli katkılar sunuyor. Daha az kağıt tüketimi, daha düşük operasyonel maliyet ve daha verimli enerji kullanımı sayesinde işletmeler çevresel etkilerini azaltırken dijital mağazacılık anlayışına da güçlü bir adım atıyor.

“Mağazaların geleceğini bugünden tasarlıyoruz”

Gökçelik Yönetim Kurulu Üyesi H. Burak Aras, perakende sektöründe teknolojinin artık rekabetin en önemli unsurlarından biri haline geldiğini belirterek şunları söyledi: "Perakende sektörü bugün yalnızca ürün satışıyla değil; hız, doğruluk, verimlilik ve müşteri deneyimiyle rekabet ediyor. Biz de Gökçelik olarak bu dönüşümün merkezinde yer almayı hedefliyoruz. Elektronik Raf Etiketi çözümümüz, mağazaların operasyonel süreçlerini kolaylaştırırken müşterilere de daha güvenilir ve modern bir alışveriş deneyimi sunuyor." Gökçelik'in uzun yıllardır raf sistemleri alanındaki mühendislik gücünü dijital teknolojilerle birleştirdiğini ifade eden Aras, şöyle devam etti: "Bugün mağazaların ihtiyacı yalnızca sağlam raf sistemleri değil; aynı zamanda akıllı, birbirine entegre çalışan teknolojik çözümler. Biz raf sistemlerinden dijital mağaza teknolojilerine uzanan geniş ürün yelpazemizle işletmelerin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlıyoruz. Elektronik Raf Etiketi sistemimiz de bu vizyonun en önemli parçalarından biri."

Akıllı mağazacılığın güçlü çözüm ortağı

Perakende sektöründe dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte akıllı mağaza uygulamalarının öneminin her geçen gün arttığını belirten Burak Aras, Gökçelik'in teknoloji yatırımlarını sürdüreceğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Gökçelik olarak yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan ürünler geliştirmiyoruz. Geleceğin alışveriş deneyimini şekillendirecek teknolojilere yatırım yapıyoruz. Yapay zekâ destekli sistemler, veri analitiği, otomasyon ve dijital mağazacılık çözümleri önümüzdeki dönemin en önemli başlıkları olacak. Biz de bu dönüşümün güvenilir çözüm ortağı olarak müşterilerimize katma değer üretmeye devam edeceğiz." Perakende sektöründe dijitalleşme, otomasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını artıran Gökçelik, Elektronik Raf Etiketi çözümüyle mağazaların daha verimli, daha esnek ve daha akıllı yönetilmesini sağlayan yenilikçi teknolojilerini geliştirmeyi sürdürüyor. Şirket, mühendislik gücü ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla yeni nesil alışveriş alanlarının dönüşümüne katkı sunarken, sektörün geleceğini şekillendiren çözümler üretmeye devam ediyor.