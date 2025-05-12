EKOHABER ÖZEL

Ford Otosan tarafından düzenlenen "Tedarikçiler Zirvesi 2025" etkinliğinde, Bursa'nın önde gelen sanayi kuruluşlarından üç şirket ödüle layık görüldü. Ermetal, Ünver Group, Çelikform Gestamp ve Yeşilova'nın toplamda beş ödül kazandığı tören, otomotiv tedarik zincirindeki başarılı iş birliklerini taçlandırdı.

Ödül alan tüm şirketlerin ortak vurgusu, Ford Otosan ile uzun yıllara dayanan güçlü iş birlikleri ve kalite odaklı yaklaşımları oldu. Tedarikçi Zirvesi'nde öne çıkan Bursalı şirketler, bölgenin otomotiv sanayisindeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeşilova’ya Gümüş Yıldız ödülü

Otomotiv tedarik zincirinin önemli halkalarından Yeşilova, "Gümüş Yıldız" ödülüyle taçlandırıldı. Grup İcra Kurulu Başkanı Yalçın Yeşilova, ödülü Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt'un elinden alırken, "Bu ödül stratejik iş birliği kültürümüzün ve ekibimizin özverili çalışmalarının bir yansımasıdır" dedi. Şirket, otomotiv sektörünün dönüşüm yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ermetal’e "Yılın İmalatçısı Altın Yıldız" ve "Sürdürülebilirlik" ödülleri

Sac metal şekillendirme sektörünün önemli temsilcilerinden Ermetal, zirvede iki farklı kategoride ödül aldı. Şirket, "Yılın İmalatçısı Altın Yıldız" ve "Sürdürülebilirlik" kategorilerindeki başarılarıyla dikkat çekti. Ödülleri, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Gülener'in elinden aldığı tören, şirketin Ford Otosan ile uzun yıllara dayanan başarılı iş birliğinin bir göstergesi oldu.

Ünver Group ‘Gümüş İmalatçı’

Otomotiv yan sanayinin köklü kuruluşlarından Ünver Group, "Gümüş İmalatçı" ödülünün sahibi oldu. Genel Müdür Dilara Korgavuş Sönmez, ödülü alırken yaptığı açıklamada, "Bu başarı kalite, teslimat ve iş birliği alanlarındaki sürdürülebilir çalışmalarımızın ve tüm ekibimizin emeğinin sonucudur" ifadelerini kullandı. Şirket yetkilileri, Ford ile uzun yıllardır sürdürdükleri başarılı iş birliği için teşekkürlerini iletti.

Çelikform Gestamp’a Altın Yıldız Ödülü

Çelikform Gestamp, Ford Otosan tarafından düzenlenen Tedarikçiler Zirvesi 2025 etkinliğinde gerçekleşen Ödül Töreni’nde 2024 Yılında göstermiş olduğu performans neticesinde Yılın İmalatçısı kategorisinde Altın Yıldız Ödülü’nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, “Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Sürekli gelişim ve yenilikçilik odağımızda ekibimiz ile birlikte çalışmalarımıza devam ederek, paydaşlarımız için güvenilir bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz” denildi.