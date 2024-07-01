Erdi Altıntaş tarafından 2015 yılında kurulan ESA Lojistik ve Gümrükleme, müşterilerinin lojistik, depolama ve gümrükleme ihtiyaçlarına hızlı ve entegre çözümler sunuyor. Başta Bursa olmak üzere İstanbul’da da faaliyet gösteren firma, kaliteli hizmetleri ve güçlü araç filosuyla sektöründe öne çıkıyor. Kısa sürede büyüyerek Bursa Merkez Ofis, Bursa Depo, İstanbul Ofis ve İstanbul Depo olmak üzere 4 farklı lokasyonda hizmet veren ESA Lojistik ve Gümrükleme, 35 kişilik profesyonel ekibi ve geniş araç filosuyla müşterilerine 7/24 kusursuz hizmet sunmayı amaçlıyor.

Aylık 750 ile 1000 TIR tescili ve günlük 250-300 metreküplük yük taşımaları gerçekleştirdiklerini söyleyen ESA Lojistik ve Gümrükleme Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Altıntaş, “L2-TİO-K1 belgeleri ve geniş kapsamlı yük ve depo sigortasıyla müşterilerimize butik bir hizmet veriyoruz. Ayrıca, müşterilerimizin tedarik sürecinden son kullanıcıya kadar olan tüm süreçleri kendi bünyemizde yürütüyoruz. Dijital sistemler üzerinden de araç takiplerini anlık olarak gerçekleştiriyoruz” dedi.