Minör&Majör Eğitim Kurumları bünyesinde faaliyet gösteren Minteks Sanat Akademi’nin düzenlediği “Yıl Sonu Sanat Buluşması”, sanatseverlerin ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti. Kokteyl eşliğinde düzenlenen bu özel buluşma Minteks Yönetim Kurulu Üyesi Arda İrman’ın açılış konuşması ile başlarken, minik piyanistler, yeteneklerini sergileyerek izleyicilere keyifli bir dinleti sundular. Resim ve Seramik kurslarında eğitim alan öğrenciler ile kursiyerlerin eserleri de büyük ilgi gördü ve sergi boyunca sanatseverlerle buluştu. Ayrıca, bale öğrencileri hazırladıkları gösterilerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattılar.

Etkinlikte, yıl boyunca gösterdikleri özveri ve başarılarından dolayı öğrencilere sertifikaları Piyano Öğretmeni Selin İrman, Bale Öğretmeni Işıl Gerçek, Seramik Eğitmeni Şule Ak ve Resim Öğretmeni Nagihan Ergiyen tarafından takdim edildi. Bu anlamlı törende, öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de unutulmadı. Minör&Majör Eğitim Kurumları Kurucu Müdür Figen Ural, öğretmenlere öğrencilerin sanatsal yeteneklerini keşfetme ve geliştirme yolunda gösterdikleri özveri, sabır ve profesyonellik için teşekkür plaketleri sundu.