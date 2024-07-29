BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ekinci ve Genel Sekreter Erol Alakoç'un katıldığı ziyarette, otomotiv sektöründe üretim ve genel gider maliyetlerinde yaşanan artışın sektörü zorlaması gündeme geldi. Ziyarette ayrıca, BUSİAD'ın "Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa" vizyon çalışmasında yer alan hedeflerden olan Nilüfer Çayı'nın temiz akması noktasında yapılabilecekler de konuşuldu. Ziyaretin sonunda Erol Gülmez'e üyelik kitini BUSİAD Başkanı Küçükkayalar takdim etti.