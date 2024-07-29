Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, Ticaret Bakanlığı destekleri ile hayata geçirdiği Sağlık HİSER Projesi ile bölgesel ve küresel işbirlikleri kurmaya devam ediyor. Bursa’da sağlık turizmi ile yetkilendirilmiş firmaların yabancı hasta potansiyellerini arttırmak amacıyla sağlık sektörüne yönelik yürütülen ‘Sağlık İçin Bursa HİSER projesi’ kapsamında Bursalı firmalar yabancı alıcılarla buluştu. BTSO’nun Kirazlıyayla’daki referans eğitim merkezi Bursa Business School ev sahipliğinde düzenlenen alım heyeti etkinliğinde 100’ü aşkın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Alım heyeti organizasyonuna Bahreyn, Suudi Arabistan, Kuveyt, Fransa, Belçika ve İngiltere başta olmak üzere sağlık sektörünün hedef pazarlarından önemli alıcılar katıldı. Ayrıca alım heyeti kapsamında Bursa’ya gelen yabancı alıcılar Bursalı firmaların teknik altyapılarını incelemek için proje katılımcısı sağlık sektörü firmalarını tesislerinde ziyaret ettiler.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kılıç, BTSO’nun vizyon projelerinden Business School ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin sektörün dünyaya açılmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

BTSO Sağlık Konseyi Başkanı Mehmet Fatih Özkul da, sağlık turizmini geliştirmek adına çok çaba sarf ettiklerini söyledi. Özkul, “Şu an da sağlık turizmi için Afrika’dan, Türki Cumhuriyetler’den, Ortadoğu coğrafyasından, Avrupa’dan ve Balkanlar’dan çok sayıda hasta Bursa’ya geliyor. Ancak İstanbul’un ağırlığında Bursa sağlık turizminde biraz yavaş seyrediyor. Bizim amacımız bunu hızlandırmak” dedi.

Alım heyeti organizasyonun sağlık turizmine ciddi bir ivme kazandıracağını söyleyen Eyrice ADSM Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, “Sağlık turizmini ağırlıklı olarak İstanbul yapıyorken artık Bursa’nın da bu konuda hiçbir eksiğinin kalmadığını düşünüyorum” diye konuştu.