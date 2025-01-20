2024 Avrupa Ürün Tasarım Ödülleri sahiplerini buldu. Ermaksan’ın ENAVISION 120 Metal 3D Yazıcısı, hem estetik hem de işlevselliğiyle dikkat çekerek endüstriyel tasarım kategorisinde ödüle layık görüldü. ENAVISION 120, benzersiz kavisli gövde yapısı, detaylara verilen önem ve ileri teknolojiyi bir araya getiren yenilikçi tasarımıyla öne çıkıyor. Bu prestijli ödül, Ermaksan’ın endüstriyel tasarımda inovasyon ve mükemmellik konusundaki kararlılığını bir kez daha tescillerken, yalnızca performansıyla değil, aynı zamanda yenilikçi ve estetik tasarımıyla da sektörde fark yaratıyor.

Ermaksan Genel Müdürü Ahmet Özkayan, ödül hakkında şunları söyledi:

“İleri teknoloji ile üstün tasarımı bir araya getirme konusundaki tutkumuzun bu prestijli ödülle taçlandırılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarı, yaratıcı tasarım ekibimizin yeteneklerinin ve Ermaksan ailesinin özverili çalışmalarının bir göstergesidir.”

Avrupa Ürün Tasarım Ödülü, dünya çapındaki yetenekli ürün tasarımcılarını onurlandıran ve tasarım dünyasında en saygın ödüllerden biri olarak kabul edilen bir platformdur. Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce proje, estetik, işlevsellik ve yenilik kriterlerine göre seçkin bir jüri tarafından değerlendirilir.

ENAVISION 120 Metal 3D Yazıcı

ENAVISION 120, yüksek hassasiyet ve güvenilirlik gerektiren kritik metal bileşenlerin üretimi için geliştirilmiş ileri teknolojili bir 3D yazıcı olarak biliniyor. Ø120 mm x 80 mm üretim hacmiyle, hem işlevselliği hem de ergonomik tasarımı bir arada sunarak, laboratuvarlar ve ofis ortamlarına mükemmel uyum sağlıyor. Dental, medikal, üniversite ve araştırma enstitüleri gibi hassasiyetin kritik olduğu alanlarda etkili çözümler sunmak üzere tasarlandı.

Artan sektörel talepleri karşılayabilecek şekilde donatılan ENAVISION 120, kompakt boyutları, kullanıcı dostu arayüzü ve üstün üretim kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Kritik parçaların prototiplenmesi ve seri üretimi konularında sunduğu avantajlar, bu cihazı benzersiz bir konuma taşıyor. Yüksek hassasiyet ve tutarlılıkla çalışan ENAVISION 120, kullanıcılarına yalnızca güvenilir bir üretim süreci sunmakla kalmaz, aynı zamanda iş akışlarını optimize ederek üretkenliği artırıyor.

Ermaksan’ın yenilikçi ve teknoloji odaklı vizyonunun bir ürünü olan ENAVISION 120, modern üretim ihtiyaçlarını bir adım öteye taşıyan performansıyla 3D yazıcı portföyümüze değerli bir katkı sunuyor.

Eklemeli İmalatın Geleceğine Yön Vermek

Bu ödül, Ermaksan’ın inovasyona olan bağlılığını ve eklemeli imalat endüstrisine sunduğu ileri teknoloji çözümlerini temsil ediyor. 2024 Avrupa Ürün Tasarım Ödülü ile onurlandırılması, Ermaksan’ın endüstriyel makine ve ürün tasarımındaki gücünü bir kez daha kanıtlıyor ve küresel ölçekte kalite ile yenilikte referans noktası oluşturuyor.