Türkiye’nin önde gelen sanayi markalarından, 1956 yılında kurulan Akiş Boya, 69 yıllık başarı dolu tarihini unutulmaz bir geceyle kutladı. “69 Yıldır Parlak Geleceğe” sloganıyla düzenlenen etkinlik, çalışanlar, iş ortakları ve misafirlerin katılımıyla renkli ve görkemli anlara sahne oldu.

Akiş Boya Yönetim Başkan Yardımcısı Melih İyigüllü, şirketin köklü geçmişini ve vizyonunu aktardığı konuşmasında duygusal anlar yaşattı. “Bu başarı yalnızca geçmişteki büyüklerimizin vizyonu ile değil, bugün burada olan her bir çalışma arkadaşımızın emeğiyle mümkün oldu. Akiş Boya, 69 yıldır sadece bir marka değil; aynı zamanda güven, kalite ve yeniliğin simgesidir” diyen İyigüllü, markanın global pazarlarda artan etkisine de vurgu yaptı.

Emektar çalışanlara vefa

Gecede, Akiş Boya ailesine uzun yıllar emek veren çalışanlar ödüllendirildi. Markanın büyümesine katkı sağlayan 10 yıllık çalışanlar özel hediyelerle onurlandırıldı. 20 ve 30 yıllık çalışanların da, Akiş Boya ailesi için sadece birer başarı değil, aynı zamanda bağlılığın ve güvenin temsili olduğu vurgulandı.

Etkinlik boyunca sahne alan fasıl ekibi, konuklara nostalji dolu anlar yaşatarak unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Misafirlerin keyifle eşlik ettiği eserler, gecenin sıcak atmosferini pekiştirdi. Gece, tüm çalışanların ve misafirlerin sahnede toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.