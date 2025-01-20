Türkiye'de perakende sektörünün en önemli markalarından Onur Market, 29. Onur Yılı Strateji Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Toplantıya Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra İcra Kurulu Üyeleri, Merkez ve Saha Müdür ve Yöneticileri katıldı.

Gün boyu süren toplantı, sunum ve panellerde; Onur Market’in 2025 yılı için belirlediği stratejiler, müşteri odağında inovasyon projeleri ve kişiselleştirilmiş hizmetler ile operasyonel verimliliğin artırılması ön plana çıktı. Ayrıca, şirketin mağaza içi ve çevrimiçi operasyonları arasındaki entegrasyonu güçlendirerek, müşterilere daha hızlı ve kolay alışveriş imkanı sunmayı hedeflediği belirtildi.

Toplantının ilk bölümünde Onur Market'in 2024 yılı performansı değerlendirilirken, başarılar ve gelişim alanları da masaya yatırıldı. 2025 yılına yönelik hedefler belirlenirken, şirketin sektördeki rekabet gücünü artıracak adımlar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, katılımcılar, müşteri odaklılık ve verimliliği artıracak yeni yöntemler konusunda önerilerde bulunarak, şirketin gelecekteki stratejik planlarını şekillendirdiler.

Özen: Daha da güçleneceğiz

Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, 2025 yılı için belirlenen stratejiler doğrultusunda Onur Market’in sektördeki konumunu daha da güçlendireceğini vurgulayarak, “Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini sürekli olarak iyileştirerek, onların beklentilerini en üst düzeyde karşılayacağız. Her adımda müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, onların güvenini kazanmayı sürdüreceğiz ve alışveriş deneyimlerini daha keyifli hale getireceğiz" diye konuştu.

Cemal Özen, tüm operasyonlarını alışverişçilerin beğeni ve kolaylığına sunacaklarını ifade etti. Özen, 2025 yılına yönelik vizyonunu açıklarken, "Verimlilikle üretiyor, odaklılıkla hedeflerimize yürüyoruz. Hızımızla fırsatları yakalıyor, gücümüzle engelleri aşıyoruz. Güvenimizle bağlar kuruyor, her adımda değerlerimizle fark yaratıyoruz” dedi. Müşterilerine her zaman daha kaliteli ve yenilikçi hizmet sunma amacında olduklarını vurgulayan Özen, 2025 yılında bu hedeflere ulaşmak için güçlü bir başlangıç yapacaklarını söyledi.