60 yıllık köklü geçmişiyle ileri üretim teknolojilerinin öncüsü Ermaksan, lazer kesim portföyünü THUNDERBIRD COMPETITION serisiyle genişletti. THUNDERBIRD lazer kesim sisteminin yeni serisi olarak geliştirilen bu model, rekabetin yoğun olduğu üretim ortamlarında faaliyet gösteren işletmeler için hızlı yatırım geri dönüşü (ROI) ve güvenilir performans sunmak üzere tasarlandı. Günümüz üretim dinamiklerine yanıt vermek amacıyla geliştirilen THUNDERBIRD COMPETITION; maliyet verimliliği, operasyonel güvenilirlik ve ölçülebilir yatırım geri dönüşü odağında konumlanıyor. Endüstriyel performans standartlarından ödün vermeden daha yalın ve optimize edilmiş bir yapı sunan model, sürekli üretim yapan işletmeler için dengeli bir yatırım çözümü sunuyor.

Öngörülebilir performans ve yatırım verimliliği için tasarlandı

THUNDERBIRD COMPETITION, 2–20 kW fiber lazer güç seçenekleri ile geniş bir uygulama yelpazesine hitap ederken, 25 mm’ye kadar siyah sac kesim kapasitesi sunuyor. Sadeleştirilmiş yapısı sayesinde gereksiz karmaşıklıkları ortadan kaldıran sistem, uzun süreli saha performansı için gerekli dayanıklılığı koruyor. Optimize edilmiş mimarisi; stabil hareket kabiliyeti, tutarlı kesim kalitesi, düşük işletme ve bakım maliyetleri, azalan duruş süreleri ve daha kısa yatırım geri dönüş süresi sağlıyor. Bu sayede üreticiler hem marjlarını koruyabiliyor hem de üretim disiplinini sürdürülebilir şekilde devam ettirebiliyor. Türkiye’de üretilen ve Ermaksan’ın yarım asrı aşkın mühendislik birikimiyle geliştirilen THUNDERBIRD COMPETITION, erişilebilir yatırım seviyesi ile endüstriyel kabiliyeti dengeli bir şekilde bir araya getiriyor.

Değişen üretim önceliklerine stratejik yanıt

Küresel pazarlarda üreticiler, artan maliyet baskısı altında yatırım kararlarını daha temkinli ve ölçülebilir kriterlerle değerlendiriyor. Dayanıklılık, öngörülebilirlik ve maliyet kontrolü, sermaye yatırımlarında öncelikli unsurlar haline gelmiş durumda. THUNDERBIRD COMPETITION, bu değişen beklentilere doğrudan yanıt vermek üzere geliştirildi. Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Üreticiler, verimlilik ile maliyet kontrolü arasında dengeli bir yapı kurmak zorunda. Yatırım kararları artık daha dayanıklı, öngörülebilir ve ölçülebilir getiriler üzerinden değerlendiriliyor. THUNDERBIRD COMPETITION’ı tam da bu ihtiyaçlara yanıt vermek üzere geliştirdik. Marjları koruyan, yatırım geri dönüş süresini kısaltan ve üretim disiplinini sürdürülebilir kılan bir fiber lazer kesim çözümü sunuyoruz.” Bu yeni seriyle Ermaksan, rekabetçi üretim koşullarında maliyet disiplinini ve operasyonel sürekliliği önceliklendiren üreticilere erişilebilir bir yatırım alternatifi sunmayı hedefliyor. THUNDERBIRD COMPETITION, farklı ölçeklerdeki işletmelerin üretim verimliliğini korurken yatırım geri dönüşünü hızlandırmasına katkı sağlayacak şekilde konumlanıyor.