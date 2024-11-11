Enflasyon düzeltmesi konusunda 555 sayılı genel tebliğ ve yeni yayımlanan 176 sayılı 01.11.2024 tarihli Vergi Usul Kanunu sirküleri birlikte incelediğimizde birçok problemi halletmiş gibi görünmesine rağmen, yeni yeni problemlere sebep olduğu kanaatindeyim.

2024 yılı içinde enflasyon düzeltmesi hakkında yayımlanan tebliğ, sirküler veya açıklamaları elimize aldığımızda bir Nasrettin Hoca hikayesi aklıma geliyor. Bunu yazacağım için kimse beni yargılamaya kalkmasın lütfen.

Hikaye bu ya!

Hoca merhum, oğlu ile bir köye gidiyormuş. Oğlunu eşeğe bindirmiş. Bazı kimseler görüp:

— Hey gidi zamane gençleri, ağzının ilmiyle şu ihtiyar babasını yayan yürütüyor da kendisi rahat rahat eşeğe binip gidiyor, demişler.

Çocuk:

— Bak baba! sana ısrar etmedim mi? Haydi artık daha ziyade inat etme, şu eşeğe bin, demiş.

Hoca eşeğe binmiş. Biraz gitmişler. Birkaç kişi tesadüf edip:

— Ayol senin kemiğin kartlaşmış, hem işte geldin işte gidiyorsun. Bu taze fidanı bu kadar zahmete koşup da kavurmak layık mı? derler.

Hoca tutar, çocuğu da arkasına bindirir. Birkaç adım gider gitmez, bir bölük herze-vekile daha tesadüf ederler. Burası bizim sosyete hayvanseverlerini aklıma getirdi. Bunlar da bakıp:

— Amma insafsızlık ha! Bir eşekçiğe iki kişi birden biner de uzun yola gider mi? Bakın şu herife, hoca da olacak! derler.

Hoca artık kızıp eşekten kendi de oğlu da inerler. Önlerine katarlar. Çok geçmez bittesadüf birkaç adama rast gelirler.

— Allah Allah! Bu ne budalalık. Eşek önlerinde bomboş hoplaya sıçraya koşsun da kendileri bu sıcakta toza toprağa bulanarak kan ter içinde yayan yürüsünler. Dünyada ne şaşkın adamlar var!

Dediklerini işitince Hoca oğluna dönerek demiş ki:

— Lakin yahu! Bu halkın dilinden kurtulabilen varsa ona aşkolsun. Ne yaparsan yap, herkesi memnun edemezsin. Sen yalnızca Allah'ı memnun etmeye bak.

Hikaye burada bitiyor. Daha fazla bir yorumda bulunmak istemiyorum. Ancak gördüğünüz gibi her şey iyi niyetten oluyor, yani bir diğer ifade ile merhametten maraz doğuyor.

Şimdi gelelim enflasyon düzeltmesi ve her tebliğ veya sirkülerden sonra meydana gelen hatalara.

1. Bir kere, yayımlanan sirkülerlerle getirilen düzenlemeler ilgili kanuna ve tebliğe aykırıdır.

2. Dönemi bitmiş bir zaman aralığından sonra geçmişe yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

3. Her yeni sirkülerle mükellefler hatalı beyanda bulunmuş olmaktadır.

4. Yapılacak düzeltmelerde mükellefler birtakım cezalar ödemek zorunda olacaklardır.

5. İdare enflasyon düzeltmesi konusunda görüş değiştirmektedir.

6. Mükellefler incelemeye alınmaktadır.

7. Bana göre son geçici vergi dönemi beyanlarından sonra yeni, kesin ve son bir düzenleme yapılmalıdır.

Maliye Bakanlığı yetkilileri uygulayıcıların da yardımını alarak enflasyon düzeltmesi konusunu yıl sonuna kadar düzeltecek genel bir tebliğ çıkarmalıdır. Bu düzenleme bir daha yeni bir düzenleme yapılmayacak kadar güzel, düzgün ve yasalara uygun olmalıdır.

Bir daha başka bir düzenlemeye ihtiyaç bırakmamalıdır.

Yani yapılacak düzenleme ile hataların cezasız düzeltilmesi hakkı, mükelleflere verilmelidir. Yapılan düzenlemede yeni vergiler veya fazla vergi alma amacı güdülmemelidir.

Bu konuda birtakım hataların yapıldığı konusunda herkes hemfikirdir.

Öyle ise bu hataları yok edecek bir çalışma özellikle yıl sonuna kadar çıkmalıdır diye düşünüyorum ve yetkililerden kesin çözüm bekliyorum.