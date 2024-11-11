Değerli Okurlar,

Dünyada çok hızlı değişiklikler oluyor. Ekonomi, teknoloji, siyaset, savaşlar, sosyopolitik gelişmeler derken; her ülke kendisini iyi bir pozisyonda konumlamak istiyor. Genelde dünyada ABD ve Çin başa güreşirken, dünyanın yeni ağırlık merkezinin Çin- Hindistan tarafında olması öngörülüyor (üstelik henüz Hindistan topa girmedi!).

Bunlar olup biterken; tek bir ülke olmasa da, ben size Afrika bilgileri vermek istiyorum.

Afrika: 30,4 milyon km2,

Çin: 9,6 milyon km2,

ABD: 9,8 milyon km2,

Avrupa: 10,2 milyon km2 (Yazıyı yazarken Afrika’nın üzerine yerleştirilmiş ülkelerin olduğu bir haritayı sizlerle paylaşıyorum).

Ayrıca dünyadaki;

Tarım arazilerinin yüzde 60’ı,

Hammadde rezervinin yüzde 90’ı,

Kobalt rezervinin yüzde 60’ı,

Altın rezervinin yüzde 40’ı,

Elmas rezervinin yüzde 33’üne sahiptir.

İlaç sanayinin önemli ve özel bitkilerine de ev sahipliği yapmaktadır.

Kıta nüfusu yaklaşık 1,5 milyar olup; Nijerya 234, Etiyopya 133, Mısır 117, Demokratik Kongo Cum. 110, Tanzanya 69, Güney Afrika Cum. 64, Kenya 57 milyondur.

Kıta nüfusunun yüzde 50’si 19 yaş altındadır.

Bu kıtada en çok yatırım yapan ve yapmaya devam eden dünya ülkesi ise Çin’dir.

Dünümüz ve günümüzde; sömürüyle, kölelikle, ırkçılıkla, açlıkla, iç savaşlarla, cehaletle anılan ve 3. dünya ülkesi olan AFRİKA, geleceğin fırsatlar kıtası olacaktır. Aha da buraya yazıyorum.

Saygılarımla