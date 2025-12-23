2008 yılında kurulan ELS Lift, Türkiye’nin bu alandaki önde gelen üreticilerinden biri olarak, makaslı platform, eklemli platform, dikey platform ve manlift gibi farklı tiplerde ara yükseltici iş makineleri geliştiriyor. Üretiminin önemli bir bölümünü yurt dışına ihraç eden firma, dünyadaki birçok endüstriyel alanda faaliyet gösteren kullanıcılarla da ürünlerini buluşturuyor. Güneydoğu Anadolu lansmanında şirketin en yeni nesil personel yükseltici platform modelleri ziyaretçilere tanıtıldı ve işletmelerin farklı operasyonel ihtiyaçlarına cevap veren çözümler hakkında bilgi verildi. Lansman sırasında, bölge için özel olarak hazırlanan satış ve kiralama modelleri de bayiler ve ziyaretçilerle paylaşıldı. ELS Lift’in bu çalışması, hem kullanıcı gereksinimlerini hem de sektörel beklentileri karşılamayı hedefliyor. Organizasyona katılan bayiler ve iş ortakları, yeni nesil platformların performans ve kullanım kolaylığı gibi özelliklerine yoğun ilgi gösterdi.