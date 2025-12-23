Bu kapsamda ILO ve Borçelik Teknik Akademi ile yeni bir iş birliğine imza atan Karsan, Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrikli Araçlar Laboratuvarı’ndaki kız öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmeyi, özgüven ve liderlik kapasitelerini artırmayı, çalışma hayatındaki haklar konusunda farkındalık kazandırmayı ve sanayi sektöründe istihdam edilebilirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu güçlü iş birliğinin, kız öğrencilerin teknik alanlarda daha görünür, donanımlı ve cesur bireyler olarak geleceğe hazırlanmasına katkı sunacaklarını söyleyen Karsan CEO'su Okan Baş, "Karsan sektörde eşitlikçi ve kapsayıcı üretim kültürünün örnek gösterilen markalarından biri hâline geldi. Yeni projemiz ile bir yandan toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarımızı sürdürülebilir hale getirirken diğer taraftan da kız öğrencilerin iş hayatına güçlü şekilde hazırlanmasını desteklemeyi ve kadın rol modeller yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kız öğrencileri iş hayatına güçlü şekilde hazırlayacağız

Bu projenin toplumsal fayda odaklı bir sosyal sorumluluk girişimi olduğunu söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu güçlü iş birliği, kız öğrencilerin teknik alanlarda daha görünür, donanımlı ve cesur bireyler olarak geleceğe hazırlanmasına katkı sunarken; Karsan’ın sosyal sorumluluk anlayışıyla fırsat eşitliğini güçlendirme kararlılığını da yansıtıyor. 2019’da ILO ile başlayan kurumsal dönüşüm yolculuğumuz sayesinde, eşitlikçi ve kapsayıcı üretim kültüründe sektörün referans markalarından biri hâline geldik. Şimdi bu yaklaşımı öğrenci düzeyine taşıyor; kız öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyerek iş hayatına daha güçlü başlamalarını hedefliyoruz. Karsan olarak mesleki eğitime tam destek vermeye devam edeceğiz” dedi. Karsan İnsan Kaynakları Direktörü Mücahit Korkut ise, “Bu protokol, Karsan’da yıllardır yürüttüğümüz eşitlik odaklı dönüşümün sahaya yansıması niteliğinde. Proje ile kız öğrencilerin gelişim yolculuğunu destekleyerek geleceğin iş hayatına güçlü şekilde hazırlanmasını desteklemeyi ve kadın rol modeller yetiştirmeyi hedefliyoruz.”

Eşitlikçi çalışma ortamını destekliyor

ILO Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan ise konuyla ilgili şöyle konuştu: “Bu iş birliği, işletmelerin insanların yaşamlarında nasıl somut ve olumlu bir değişim yaratabileceğinin güçlü bir örneğidir. Aynı zamanda, tüm kadın ve erkeklerin çalışma yaşamında ayrımcılıktan uzak, eşit haklara sahip olmasını sağlamaya yönelik ILO misyonunu yansıtmaktadır. Ayrımcılık tesadüfen ortaya çıkmaz; toplumdaki eşitsiz güç ilişkilerinden ve köklü toplumsal cinsiyet kalıp yargılarından beslenir. Bu durum özellikle teknik alanlarda kadınların fırsatlara erişimini kısıtlamaktadır. Karsan ve Borçelik ile güçlerimizi birleştirerek genç kadınların ihtiyaç duydukları becerileri ve özgüveni kazanmalarına destek oluyoruz. Aynı zamanda şirketlerin, yeteneklerin önünü kesen yapısal engelleri ortadan kaldırmalarına yardımcı oluyoruz. Bu hem hak temelli bir yaklaşımı yansıtmakta hem de iş dünyası açısından güçlü bir değer yaratmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerleten şirketler daha yüksek verimlilik, daha güçlü yenilik kapasitesi ve küresel pazarlarda daha yüksek rekabet gücü elde etmektedir. Türk Metal ve MESS’in bu süreçte aktif sosyal ortaklar olarak yer almasından da büyük memnuniyet duyuyorum. Bu girişimin, daha fazla işletmeyi eşit fırsatlara yatırım yapmaya ve genç kadınların potansiyelini ortaya koyabileceği çalışma ortamları oluşturmaya teşvik edeceğine inanıyoruz.” Projenin önemli ortaklarından Borçelik ise, çelik ve ağır sanayi sektöründe kadınların varlığını güçlendiren uygulamalarıyla bu iş birliğine önemli bir deneyim kazandırıyor. Borçelik İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Derya Demirer, “Borçelik olarak sürdürülebilirlik stratejimizi Borusan Holding’in ‘İklim, İnsan ve İnovasyon’ odağıyla yürütüyor; cinsiyet eşitliğini bu yaklaşımın temel bir parçası olarak ele alıyoruz. Kadınların sanayide daha görünür, daha güçlü ve daha eşit şekilde yer almasını, toplumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu iş birliği, geleceğin kadın mühendislerine, teknisyenlerine ve liderlerine doğrudan yatırım niteliği taşıyor. Borçelik Teknik Akademi’nin uzmanlığıyla genç kızlara gerçek üretim deneyimi kazandırmaktan, onların özgüvenini ve mesleki yetkinliğini artırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.