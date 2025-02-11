Deprem kuşağında yer alan Bursa’da olası bir deprem sonrasında afetzedelerin hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesi için nitelikli ve planlı açık alanların Bursa 2050 Çevre Düzeni Planı’na işlenmesi gerektiği ifade edildi. Akfidan Peyzaj Yönetim Kurulu Başkanı Fulya Akfidan Sevim, depreme hazırlık çalışmaları kapsamında, alternatif güzergâhların (acil durum yolları), toplanma alanlarının, geçici barınma bölgelerinin ve deprem parkları gibi kritik noktaların planlamasının yapılması ve bu bilgilerin dijital ortamda herkesin erişimine açık olması gerektiğini kaydetti. Sevim, konuyla ilgili açıklamasında, “Ayrıca, tüm bu alanların dezavantajlı grupların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanması büyük önem taşımaktadır” dedi.