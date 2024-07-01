Dağlıoğlu Enerji A.Ş, seçkin sanayi kuruluşlarının çatılarına uyguladığı GES projeleriyle dikkat çekiyor. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri bünyesinde barındıran Dağlıoğlu Group iştirakleri arasında yer alan Dağlıoğlu Enerji, 57 yıllık köklü geçmiş ile GES projesi yapmak isteyenlere güvenilir çözüm ortağı oluyor. Firma; GES projelerin sorunsuz çalışması için uzaktan izleme, teknik servis ve robotlu hassas panel temizleme hizmetleri ile sektöre farklı bir soluk getirdi.

Dağlıoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, 2009 yılında, “Her gün bizim için doğan güneşten daha fazla yararlanalım?” düşüncesiyle GES projelerine başladıklarını ve sadece son 3 yılda 25 MW’lik anahtar teslim projeyi (EPC) tamamladıklarını söyledi. Yenilebilir kaynaklara gösterilen ilginin artması ile önlerine yeni hedefler koyup bu konuda altyapılarını tamamladıklarını vurgulayan Dağlıoğlu, “Türkiye’nin çok sayıda saygın sanayi kuruşunun Çatı GES projelerini tamamlayıp sorunsuz teslim ettik. Arazi ve Tarım GES projeleri de yapıyoruz. Bunun yanı sıra, kurulu sistemler için uzaktan izleme, teknik servis ve robotlu hassas panel temizleme hizmetleri de veriyoruz.” dedi.

Uzun ömürlü sistemler

GES kurulumlarında önceliklerinin uzun yıllar sorunsuz çalışacak sistemler olduğunu vurgulayan Erol Dağlıoğlu, projelerinde yüksek kaliteli malzemeler kullanarak, müşterilerine güvenilir ve dayanıklı enerji çözümleri sunduklarının altını çizdi. Dağlıoğlu, güneş enerji sistemlerini tercih eden firmaları, kullanılan malzeme kalitesine dikkat etmeleri konusunda uyarıp, “İmalat sırasında ucuz malzemeler kullanılırsa sistem sağlıklı işlemez. Ucuz değil kaliteli malzeme kullanan ve projesinin arkasında duran firmalar ile çalışın” uyarısında bulundu. Dağlıoğlu, güç santrallerinde çok sayıda farklı mekanizmanın bir arada çalıştığını ve bu karmaşık sistemin sorunsuz işlemesi için düzenli bakım gerektiğine de dikkat çekti.