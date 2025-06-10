Kurum içi iletişimi güçlendirmeyi ve vizyonunu somut aksiyonlara dönüştürmeyi amaçlayan bu çalıştaylar, şirketin geleceğe yönelik adımlarında önemli rol oynuyor.

İlk çalıştay “Verimli ve Yenilikçi Üretim” temasıyla üretim süreçlerinin modernizasyonuna, sürdürülebilirliğe ve dijitalleşmeye odaklandı. İkinci çalıştayda “Yetenekli Ekip, Akıllı Çilek” başlığıyla insan kaynağı, lojistik verimlilik ve yapay zekâ entegrasyonu gibi konular ele alındı. Üçüncü çalıştayda ise “Kârlı ve Kalıcı Satış Noktaları” odağında dijitalleşme, e-ihracat ve müşteri bağlılığı gibi büyüme stratejileri tartışıldı. Moderatörlüğünü İdil Türkmenoğlu’nun üstlendiği etkinlikler, Bursa Kestel’deki Tabiat Binicilik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çilek, bu çalıştaylardan elde edilen çıktıları departman bazlı projelere dönüştürerek sürdürülebilir gelişim yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyor.