Bursa’da kurularak, yaklaşık 20 yıldır ülkemizde ve yurt dışında çok sayıda kuruluşun arıtma tesislerini kuran Çevre Yapı Arıtma Sistemleri firması, 2024 yılında biri Romanya'da olmak üzere Ankara, Düzce, Gaziantep, Mersin ve Sakarya'da, günde toplam 15 bin metreküp atıksuyu arıtan 10 ayrı arıtma tesisi yapımını tamamladı. Firma 2024’dekilerle birlikte 100. arıtma tesisini kurmaya yaklaştı.

Çevre Yapı Arıtma Sistemleri firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Özçelikler, son yıllarda çevre ile ilgili hassasiyetlerin sürekli arttığını belirtirken, “Global anlamda alınan kararlar ve yapılan anlaşmaların da etkisiyle endüstriyel kuruluşlar çevrenin korunmasına yönelik yapması gerekenlere daha çok özen gösteriyor. Bunların başında da atıksu arıtma tesisleri geliyor” dedi.

Özçelikler açıklamasında, Çevre Yapı Arıtma Sistemleri firması olarak talebe göre fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yapabilen tesislerin projelendirilmesinden inşaatına, mekanik ve elektrik işlerine kadar tamamını yapıp anahtar teslimi çalıştıklarını, tesislere filtrasyon ve çamur susuzlaştırma üniteleri de ekleyebildiklerini dile getirdi.

Çağlar Özçelikler, uzman kadrosu ve yenilikçi çözümleri sayesinde, hizmet verdikleri kurumlara yüksek kaliteli ve uzun ömürlü arıtma tesisleri kurduklarını, faaliyete geçtiklerinden bu yana yapımını tamamladıkları arıtma tesisi sayısında 100’e yaklaştıklarını dile getirdi.

Hedefler

Özçelikler gelecek hedeflerini açıklarken de, “Çevre Yapı Arıtma Sistemleri firması, gelecek yıllarda daha fazla uluslararası projeye imza atmayı ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Yenilikçi teknolojileri ve uzman kadrosu ile birlikte, çevre dostu projelerin sayısını artırarak hem ülkemizde hem de dünya genelinde önemli bir rol oynamayı hedeflemektedir” diye konuştu.