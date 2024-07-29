Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), “Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa” vizyon belgesi temelinde Bursa turizmine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Yönetim Kurulu Üyesi Serdal Can, Denetim Kurulu Üyesi ve TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Hasan Eker, geçmiş dönem BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanlarından Mehmet Arif Özer ve Prof. Dr. İbrahim Hızalan ile BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç katıldı.

Toplantıda ana gündem maddesi, Hristiyanlar için önemli bir yere sahip olan 1. Konsil’in 1700’üncü yılı nedeniyle İznik’te gelecek yıl yaşanması muhtemel turizm hareketliliği oldu.

Toplantıya katılanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, UNESCO Bursa Derneği, SKAL Dünya Başkanlığı, Dünya İnanç Turizmi Derneği, medya ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde yapılacak bir çalışmanın yararlı olacağını ifade ettiler.

Toplantıda ayrıca, konunun tüm yönleriyle incelenip BUSİAD olarak yapılabileceklerin belirlenmesine yönelik bir yol haritasının oluşturulması ve Ekim ayında, BUSİAD öncülüğünde bir toplantı düzenlenmesinin yararlı olacağı görüşü ortaya çıktı.