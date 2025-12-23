Bursa’nın önde gelen sağlık kuruluşlarından BURTOM Sağlık Grubu, sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda geçen yıl İnegöl’de hayata geçirdiği GES yatırımının ardından enerji verimliliğini ve tanısal kapasiteyi artıracak önemli bir teknoloji yatırımını daha hayata geçirdi. Grup, GEFF Türkiye II programının sağladığı teknik destek ve 400 bin Euro’luk finansman ile PET-CT cihazını yüksek enerji verimliliğine sahip yeni bir modelle yeniledi.

Onkolojik tanı, tedavi planlaması ve tedavi yanıtının ölçümünde kritik rol oynayan PET-CT teknolojisine sahip yeni cihazın, hasta başına yüzde 51 daha az enerji tüketmesi, daha az bakım gerektirmesi ve birim zamanda yaklaşık yüzde 33 daha fazla hastaya hizmet vermesi bekleniyor. Bu yatırımla projenin yılda yaklaşık 7 MWh elektrik tasarrufu ve 2 ton CO₂ emisyonu azaltımı sağlaması da öngörülüyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilen ve Türkiye’de yeşil ekonomiye geçişi destekleyen önemli programlardan biri olan GEFF Türkiye II’nin öncülüğündeki PET-CT yenileme yatırımı, program kapsamında sağlık sektöründe yapılan ilk tıbbi ekipman finansmanı olma özelliği taşıyor. EBRD Hissedarlar Özel Fonu tarafından desteklenen program, yeşil teknolojilere yapılan yatırımları teşvik ederek enerji verimliliği, kurumsal iklim yönetişimi ve karbon azaltımına yönelik çözüm önerileri sunuyor.

“Enerji verimli teknolojilere yatırımlarımız sürecek”

BURTOM Sağlık Grubu’ndan yapılan açıklamada, yatırımın sadece teknolojik değil, aynı zamanda çevresel duyarlılık açısından da büyük önem taşıdığını vurgulanarak “Sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükseltirken çevresel etkilerimizi azaltmayı önceliklerimizin başında görüyoruz. Geçen yıl İnegöl’de hayata geçirdiğimiz GES yatırımımızın ardından PET-CT cihazımızı da enerji verimliliği yüksek yeni nesil bir modelle yenileyerek önemli bir adım daha attık. Karbon ayak izimizi azaltmaya kararlıyız. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz” dendi.