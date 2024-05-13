Türkiye’nin önde gelen gastronomi kentleri arasında yer alan Bursa’nın tarihi, kültürel ve yöresel değerlerine sahip çıkan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik değerini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bursa TB’nin ev sahipliği yaptığı Coğrafi İşaretli Ürünler İstişare Toplantısı, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak’ın da katılımıyla düzenlendi. Toplantıda, coğrafi işaretli ürünlerin tescilinin sağladığı avantajlar ve bu ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha etkin bir şekilde tanıtılması için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, hedeflerinin kurulacak stratejik iş birlikleri sayesinde Bursa markalı ürünleri küresel pazarlara açmak olduğunu söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak da, ülkemizde coğrafi işaretli ürün sayısının 1577’ye, başvuru sayısının ise 654’e çıktığını söyledi. Türkiye’nin Avrupa Birliği nezdinde tescillenen ürün sayısının 21 olduğunu, 7'si ilan aşamasında bulunan 51 ürünün de başvuru sürecinin devam ettiğini kaydeden Durak, “Coğrafi işaretler konusunda son derece zengin kaynaklara sahip ülkemizin, coğrafi işaret ürün pazarından hak ettiği değeri almasını istiyoruz. Bunu sağlamak adına TÜRKPATENT olarak tüm paydaş kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Çalıştay önerisi

Bu arada Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Üyesi Irmak Aslan, coğrafi işaretli ürünlerin farkındalığını artırmak, kullanımını yaygınlaştırmak ve ihracat hedeflerini belirlemek için kentin tüm dinamiklerinin yer alacağı bir çalıştay düzenlenmesi önerisinde bulundu.