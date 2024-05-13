Üniversitenin yenilikleri, başarıları ve hedeflerini paylaşan Rektör Çağlar, “2023-2024’ü ‘iyileştirme’, 2024-2025’i ‘geliştirme’ ve 2025-2026’yı ise ‘markalaşma’ yılı ilan ettik. Bu temalar doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yine bu kapsamda BTÜ’nün 2030 yılı ve sonrasının yol haritasının belirlediğimiz Arama Konferansı’nı gerçekleştirdik. Arama Konferansı’nda; akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyasından isimler ve STK’lar yer aldı. Açılışını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın yaptığı Konferans kapsamındaki çalıştaylarda, BTÜ’nün geleceğine yönelik bine yakın fikir ortaya çıktı” dedi.

BTÜ’nün kattığı yeniliklerden birinin Sorun Çözme Pazarı’nın olduğunu kaydeden Çağlar, “Sorun Çözme Pazarı’nın ilkini, otomotiv sektörüne yönelik olarak yapacağız. Burada sektörün bizden beklentilerini masaya yatırarak hep beraber çözüm arayacağız” dedi. BTÜ’nün yapay zekâ ile anılan bir üniversite olduğunu, bu tecrübesini ise yeni açılacak bölümlerle buluşturacağını dile getiren Rektör Çağlar, BTÜ öncülüğünde Teknik Üniversiteler Birliğinin kurulacağını de douyurdu.