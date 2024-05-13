Idea Factory Organizasyonu ile 26 Mayıs 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Granfondo Bursa bisiklet yarışının basın lansmanı, Bursa OSB Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.
Lansman toplantısına katılanlar arasında; Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Makineci, BOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Burkay, BOSB Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay, BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Osman Yıldırım, Mudanya Belediyesi Meclis Üyesi Baran Güneş, Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hülya Akgül, Nilüfer Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Servet Set, Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Müdürü Osman Tatlıcılar yer aldı.