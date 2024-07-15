Savunma sanayinde rekabetçi ve yüksek kaliteli ürün imal etmek amacıyla dört Bursa firması güçlerini birleştirdi. ERBAB, Ar – Ge Emre Makine, Ons Makine ile Öztuğ Otomotiv firmasından oluşan konsorsiyum dünyanın en hafif katlanabilir mayın dedektörü olan COMIT CMT-100’ü üretti.

Konsorsiyum firmalarının temsilcilerinin ve savunma sanayi yetkililerinin katılımıyla Ozan Metal Mayın Dedektörünün ilk lehim törenini gerçekleştirildi. Bu teknoloji, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde daha etkin yer alacak ve Şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke’nin adını yaşatacak.

ERBAB Genel Müdürü Ufuk Erdoğan, “TÜBİTAK lisansı altında üretilen bu cihaz dünyanın en hafif mayın detektörü olma özelliğini taşıyor. Sesli, görsel, titreşimli uyarı sistemi ve hızlı kurulum-kullanım özelliğine sahip olan mayın detektörü, yazılımından tasarımına yerli ve milli imkânlarla geliştirildi. Projemizin ilk lehim töreninde Şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke’nin ailesi ile bir araya geldik. Bu proje, vatan aşkını anlatan bir şehitlik hikayesidir ve ülkemizin savunma kapasitesine önemli katkı sağlayacak. Törene, Savunma Sanayi Başkanlığı, TÜBİTAK, COMIT Konsorsiyumu ve diğer iş ortaklarımızdan da önemli katılımlar oldu. Projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz” dedi.