EPDK onayının ardından Dağlıoğlu Grup çatısı altında 2023 yılında faaliyetlerine başlayan Arsima Şarj İstasyonları, devam eden yatırım süreçleri kapsamında Güney Marmara’daki hizmet noktalarının sayısını 55’e yükseltmeyi başardı. Firma olarak geçmişi 50 yıla dayanan yatırımlarının en yeni atılımlarından olan Arsima Şarj İstasyonları olduğunu belirten Dağlıoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, “Elektrikli araçlarının kullanımındaki asıl amaç fosil yakıtlardan kurtulmak iken, biz de Arsima olarak geliştirdiğimiz yazılım altyapısı ile 7/24 online olarak takip ettiğimiz istasyonlarımızdaki elektriği yenilenebilir enerjiden elde ederek yeni nesil araçlara temiz ve yeşil enerji sunmaktayız.” dedi.

Çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak adına hayata geçen Arsima Şarj İstasyonları’nın özellikle Marmara bölgesinin güneyinde 55 nokta ile şarj desteğini sürdürdüğünü belirten Dağlıoğlu, Arsima’nın şarj sektöründe lisans gerekliliklerini yerine getirebilen sınırlı sayıdaki firmalardan biri olduğunun altını çizerek, ulusal hedeflerimiz doğrultusunda verilen bayilikler ve distribütörlükler ile büyüme stratejilerine yön verdiklerini kaydetti.