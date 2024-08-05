Bursa turizminin sorunları, güçlü ve zayıf yanlarının konuşulduğu toplantıda, buluşmaların sürdürülmesi gerekliliğinde fikir birliğine de varıldı. Toplantının özel gündem maddesini ise 2025 yılının Hristiyanlar için özel bir önemi bulunan 1. İznik Konsilinin 1700 yılı nedeniyle İznik ve Bursa’da beklenen turizm hareketliliği ve bunun yönetilmesi oldu.

Halisçelik’e sunum

Bu arada BUSİAD Yönetim Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik’i de ziyaret etti. BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Halisçelik’e BUSİAD’ın “Sanayi, tarım ve turizmle gelişen Bursa” vizyon çalışmasının sunumunu gerçekleştirdi. Küçükkayalar, Bursa Mutabakatı olarak adlandırdıkları 1/100000'lik Çevre Düzeni Planına katkı koymak için çıktıkları yolda Bursa’nın önemli bir kuruluşu olarak destek vermeye devam edeceklerini de söyledi.