En çok tercih edilen marka olmayı sürdüren Çilek, Sia Insight’ın Mayıs 2024'te İstanbul'da gerçekleştirdiği Satın Alma Deneyimi Araştırması’na göre, annelerin tamamının memnuniyetini kazanmış durumda. Çocuk mobilyalarında güvenlik, ailelerin en büyük öncelikleri arasında yer alıyor. Çilek Mobilya, Avrupa Birliği standartlarına uygun ve sağlığa zararsız malzemeler kullanarak bu gereksinimleri karşılıyor. 28 yıllık bebek, çocuk ve genç odalarındaki tecrübesiyle müşteri memnuniyeti ve güven, Çilek’in küresel başarısının ve sektördeki liderliğinin temel unsurlarını oluşturuyor.

“İhtiyaca yönelik uygun çözümler üretiyoruz”

Her zaman güvenli ve çevre dostu ürünler geliştirmenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirten Çilek Mobilya CEO’su Muzaffer Çilek, “Çilek’in bebek, çocuk ve genç odaları, Mayıs 2024'te İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre, satın alan annelerin tamamının memnuniyetini kazanarak müşteri deneyiminde mükemmellik hedefimize ulaşmamızı sağlıyor. Aileler tarafından en çok tercih edilen marka olmamız, uluslararası üretim standartlarına uyumumuz ve çevre dostu ürünlerimiz sektördeki liderliğimizi sürdürmemizi sağlıyor. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerimizle kullanıcı ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak üretimimizi en yüksek standartlarda gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, uzman mühendisler ve mimarlarla çevreye duyarlı, güvenli ve özgün mobilyalar tasarlıyoruz. Sağladığımız yüksek müşteri memnuniyeti, uluslararası alandaki başarımızın ve sektördeki öncülüğümüzün temel dayanaklarını oluşturuyor” ifadelerini kullandı.