20 yılı aşkın bir süredir, süspansiyon sistemlerindeki hareketli bölümleri koruyan ve toz lastiği olarak adlandırılan kauçuk parçalar üreten Dorukmak, ürün çeşitliliği ve üretim kapasitesi ile alanında Avrupa’da ilk sırada, dünyada ise ilk beş firma arasında bulunuyor. 5.500 m2’si kapalı olmak üzere 7.700 m2’lik alana sahip fabrikada son teknolojiler kullanarak 190 personel ile binek, hafif ticari ve ağır vasıta araçların süspansiyon sistemlerine yönelik 1.250 çeşit toz lastiği üretilirken tesiste uluslararası düzeyde akredite test cihazlarının yer aldığı laboratuvar ayrı bir yer tutuyor.

Dorukmak Ar-Ge Yöneticisi Kimya Mühendisi Özcan Cura’nın verdiği bilgiye göre Dorukmak Laboratuvarında, Ozon test cihazı, Alpha Technologıes Dağılım ölçme cihazı, Alpha Technologıes MDRB Rehometre cihazı, Zwick/Roell Z 010Tensometre cihazı, Alfa Mirage MD-300S Yoğunluk ölçüm cihazı, Vötsch Vtl 4003 Etüv Nüve FN 120 Klimatik test kabinleri, And MX-50Nem tayin cihazı, Gıbıte Sertlik ölçme cihazı, 5 Litre kapasiteli Laboratuvar tipi açık ve kapalı karıştırma makinesi bulunuyor ve Otomotiv sektöründe geçerli ISO 16949 standartları gereği yanı sıra sektörün hassasiyetleri göz önünde bulundurularak akış ve deformasyon davranışlarının ölçümlenmesinden kopmada uzama, gerilme mukavemetin belirlenmesine kadar tüm testler yapılabiliyor.