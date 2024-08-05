Seç Salça tesislerinde gerçekleştirilen sezon açılışına, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanı Emre Kavak, TOBB Bursa Kadın Başkanı ve Esşen Organik Gıda Yönetim kurulu Başkanı Sabriye Şen, bölgedeki salça fabrikalarının yöneticileri ile salçalık domates üreticileri katıldı.

2005 yılında Buldan Ailesi tarafından kurulan Seç Salça’nın Karacabey’de 60 bin metrekarelik tesiste günlük 1500 ton domates, 300 ton biber olmak üzere, yıllık 15 bin ton domates salçası, 4 bin ton da biber salça üretimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Seç Salça Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fırat Buldan, ürettikleri salçayı iç piyasa, Avrupa ve Arap ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerine gönderdiklerini, pazar paylarını her geçen gün arttırdıklarını söyledi.