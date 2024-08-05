Bu kapsamda Karsan, Brands Review Magazine’den 4 adet ödül birden kazandı. Geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip çevreci modelleriyle dikkat çeken Karsan, Brands Review Magazine Awards tarafından “Avrupa Endüstriyel İnovasyon ve Mükemmellik”, “Avrupa Tam Ürün Gamı Elektrikli Araç Üreticisi” ve “Küresel Ulaşım Çözümleri Yenilikçisi” seçilerek ödüllendirildi. Karsan ayrıca, Japonya pazarına giriş yaptığı sağdan direksiyonlu e-JEST modeliyle de ödüle layık görüldü. Bu kapsamda Karsan e-JEST, Japonya’nın Sürdürülebilir Mobilite Öncüsü olarak zirvede yer aldı.

Geleceğin teknolojilerini bugüne taşıyan ve öncü hamleleri ile sektöre yön veren Karsan, yenilikçi yaklaşımı ve e-mobilite çözümleri ile global boyutta ödüllendirilmeye devam ediyor. Ürettiği modellerle Avrupa başta olmak üzere dünyada ulaşım altyapısının dönüşümünde öncü rol üstlenen Karsan, iddialı ürünler ve hizmetleriyle kazandığı ödüllere yenilerini ekledi. Bu kapsamda Karsan, Brands Review Magazine’den 4 adet ödül birden kazandı.

Dünyanın en büyük e-mobilite markaları arasında!

Avrupa’nın 6 metreden 18 metreye kadar full elektrikli ürün gamına sahip ilk ve tek markası olan Karsan, gelişmiş ürünleri ve sürdürülebilir üretim yapısıyla pazarın zirvesinde yer alıyor. Karsan e-JEST ve e-ATAK, Avrupa’da segmentlerinin 4 yıl üst üste en fazla tercih edilen modelleri olarak öne çıkmaya devam ediyor. Elektrik, otonom ve hidrojen olmak üzere 3 teknolojiyi birden üretebilen ve kullanıcıların hizmetine sunan Karsan, dünyanın en büyük e-mobilite şirketleri arasında hızla yükselişini sürdürüyor. Geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip çevreci modelleriyle dikkat çeken Karsan, Brands Review Magazine Awards tarafından “Avrupa Endüstriyel İnovasyon ve Mükemmellik”, “Avrupa Tam Ürün Gamı Elektrikli Araç Üreticisi” ve “Küresel Ulaşım Çözümleri Yenilikçisi” seçilerek ödüllendirildi. Marka, toplu taşımada öncü bir konumda yer alarak, sürdürülebilir bir gelecek için üst düzey elektrikli araçlar ve yenilikçi çözümler sunmaya devam etmeyi hedefliyor.

Japonya’nın ilk Avrupalı elektrikli otobüs markası oldu!

Karsan ayrıca, Aralık 2023’de Tokyo’daki lansmanında tanıttığı sağdan direksiyonlu %100 elektrikli 6 metrelik e-JEST modeliyle de ödüle layık görüldü. Bu kapsamda Karsan e-JEST, “Japonya’nın Sürdürülebilir Mobilite Öncüsü” olarak ödüllendirildi. Japonya’daki distribütörü ALTECH ile Japonya pazarına giren ilk Avrupalı elektrikli otobüs üreticisi olan Karsan, yenilikçi ve çevre dostu teknolojileriyle sektöre öncülük etmeye devam ediyor.