Özel Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen tarafından 2020 yılında başlatılan diz ve kalça protezi robotik cerrahi uygulamalarında 500 vaka sayısı aşıldı. Özel Medicabil Sağlık Grubu’nda robotik cerrahi teknolojisinin ortopedi alanında etkin şekilde kullanılmasıyla birlikte, diz ve kalça protezi operasyonlarında yüksek hassasiyet ve güvenlik standartlarına ulaşıldı. Hastaların ameliyat öncesi planlama sürecinden operasyon sonrasındaki iyileşme dönemine kadar daha kontrollü ve konforlu bir tedavi süreci yaşadığı belirtilirken, bugüne kadar gerçekleştirilen 500’ü aşkın vakada ciddi bir problem ya da önemli bir şikâyetle karşılaşılmamış olması da başarıyı pekiştiren unsurlar arasında yer aldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, robotik cerrahinin günümüzde sağlık teknolojilerinin sunduğu en önemli yeniliklerden biri olduğuna dikkat çekti. Robotik cerrahinin, cerrahlara daha hassas çalışma imkânı sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Bilgen, “2020 yılında başlattığımız diz ve kalça protezi robotik cerrahi uygulamalarında bugün 500’üncü vakayı aşmış bulunuyoruz. Bu süreçte hastalarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler ve ciddi bir problem ya da şikâyet ile karşılaşmamış olmamız bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Robotik cerrahi, teknolojinin sağlık hizmetlerine sunduğu en önemli yeniliklerden biridir. Bu sistem sayesinde cerrahi güvenlik sınırlarını daha net belirleyebiliyor, işlemleri yüksek hassasiyetle gerçekleştirebiliyoruz” dedi.