Bursa’da faaliyet gösteren Nev Esentepe, Nev Anadolu ve Nev FSM sağlık merkezlerinin ardından 2023 yılında Bandırma’da Nev Bandırma ve Nev Bandırma Tıbbi Görüntüleme ve Tanı Merkezi’ni hizmete açan Nev Sağlık Grubu, son olarak Balıkesir’in köklü sağlık kuruluşları arasında yer alan Özel Sevgi Hastaneleri’ni bünyesine kattı. Gerçekleştirilen yatırım kapsamında iki özel hastane, iki imarlı arsa ve 1,5 MW kapasiteli güneş enerji santrali (GES) de grubun portföyüne dahil edildi. Bu yatırımla birlikte grubun Güney Marmara’daki sağlık hizmet ağı daha da genişledi.

Modern sağlık altyapısıyla hizmet veriyor

Op. Dr. Ergin Kopal, grubun sağlık hizmetlerinde tıbbi etik ilkelerden ödün vermeden faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, yeni yatırımlarla birlikte daha geniş kapsamlı hizmet sunmaya başladıklarını ifade etti. Nev Esentepe Hastanesi; poliklinik hizmetleri, laboratuvar ve radyoloji birimleri, tam donanımlı ameliyathaneleri, acil gözlem yatakları ve check-up hizmetleriyle faaliyet gösterirken, toplam 75 yatak kapasitesi ve yoğun bakım üniteleriyle hizmet sunuyor. Nev Anadolu Hastanesi ise geniş yoğun bakım alanları, ameliyathaneleri ve poliklinik hizmetleriyle dikkat çekiyor. Nev FSM de yeni hizmet binası ve modern sağlık altyapısıyla Bursa’daki sağlık hizmetlerine katkı sağlıyor. Bandırma’daki sağlık yatırımları kapsamında faaliyet gösteren Nev Bandırma ve Tıbbi Görüntüleme ve Tanı Merkezi, son teknoloji cihaz altyapısıyla bölge halkına hizmet veriyor.

Balıkesir’de sağlık yatırımı büyüyor

Özel Sevgi Hastanesi, 2009 yılından bu yana bölge halkına hizmet veren önemli sağlık kuruluşları arasında yer alıyor. 13 bin 200 metrekare alan üzerine kurulu hastane; açık kalp cerrahisi, yoğun bakım üniteleri ve ileri görüntüleme teknolojileriyle öne çıkıyor. Özel İzmiryolu Sevgi Hastanesi ise şehir merkezindeki konumuyla geniş bir hasta kitlesine hizmet sunuyor. Nev Sağlık Grubu, satın alma sürecinin ardından mevcut altyapıyı daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Grup, Bursa ve Bandırma’daki sağlık hizmet modelini Balıkesir’e taşıyarak teknolojik altyapı, uzman hekim kadrosu ve hasta odaklı hizmet anlayışıyla bölgedeki sağlık standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

“Kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunuyoruz”

Op. Dr. Ergin Kopal, sağlık alanındaki yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, “Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere ülkemize duyduğumuz güvenle sağlık alanındaki kalite odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 7/24 kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunma misyonumuz doğrultusunda hem bölge halkına hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.