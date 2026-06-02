Bursa merkezli faaliyetlerini İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, İzmir, Denizli, Ankara, Adana ve Mersin’e taşıyan Lima Logistics, Romanya, İtalya ve Hollanda’daki yapılanmalarıyla da uluslararası ölçekte hizmet veriyor. Karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu ve intermodal taşımacılık alanlarında faaliyet gösteren şirket; ekspres kurye, fuar lojistiği, proje taşımacılığı ve bozulabilir yük taşımacılığı gibi özel hizmetlerle müşterilerine uçtan uca lojistik çözümleri sunuyor. Özellikle Avrupa taşımalarında geliştirdiği minivan taşımacılığı modeliyle 48 ila 72 saat arasında teslimat gerçekleştiren şirket, haftalık ortalama 40 ihracat sevkiyatı yapıyor. Şirketin kurucu ortağı Sinan Türel, şirketin kuruluş sürecinde temel hedeflerinin müşteri ihtiyaçlarını doğru analiz ederek esnek ve çözüm odaklı bir yapı oluşturmak olduğunu söyledi. Türel, “Farklı lojistik şirketlerinde edindiğimiz tecrübelerle yola çıktık. Müşterilerin beklentilerini doğru anlayan, hızlı çözüm üreten ve dinamik bir organizasyon yapısı kurmayı hedefledik. Bugün 13 yılı geride bırakırken, aynı butik hizmet anlayışını koruyarak büyümeye devam ediyoruz” dedi.

Avrupa operasyonları büyüyor

Sinan Türel, şirketin geniş hizmet ağıyla birçok sektöre özel çözümler sunduğunu belirterek, her yükü kendi dinamikleri içerisinde değerlendirdiklerini ifade etti. Hollanda merkezli Lima Europe yapılanmasının Avrupa operasyonlarında önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Türel, orta vadede Romanya’daki yapılanmayı güçlendirmeyi, Almanya ve Amerika’da ise yeni yatırımlarla global ağlarını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

İnsan, teknoloji ve sürdürülebilirlik odağında dönüşüm

2026 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sinan Türel, şirketin odağına insan, teknoloji ve sürdürülebilirlik başlıklarını aldığını söyledi. Müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik yatırımların süreceğini belirten Türel, dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarıyla iş süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Şirket bünyesinde yeni eğitim platformlarının devreye alınacağını kaydeden Türel, çalışanları yalnızca yaptıkları iş üzerinden değil, kuruma kattıkları değer üzerinden değerlendiren yeni bir sisteme geçtiklerini dile getirdi.

Lima Green ile çevre yatırımları sürüyor

Sürdürülebilirliğin şirketin temel stratejilerinden biri olduğunu vurgulayan Sinan Türel, 2023 yılında hayata geçirilen Lima Green markasıyla karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Türel, müşterilerin karbon dengeleme süreçlerini dijital platform üzerinden takip edebildiğini belirterek, Bursa Yenişehir Çamönü Köyü’nde oluşturulan Lima Hatıra Ormanı kapsamında 10 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti.

Bursa sanayisinin çözüm ortağı

Yüzde 100 Türk sermayeli bir Bursa firması olduklarını belirten Türel, özellikle otomotiv, tekstil ve makine sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarla güçlü iş birlikleri yürüttüklerini söyledi. “Just in time” taşımacılık çözümleriyle üretim süreçlerinin kesintisiz devam etmesine katkı sunduklarını ifade eden Türel, firmalara zaman ve maliyet avantajı sağlayarak rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Fuar lojistiği alanında da aktif olduklarını belirten Türel, Heimtextil 2026 fuarına katılan firmaların lojistik operasyonlarında önemli görev üstlendiklerini sözlerine ekledi. Sinan Türel, şirketin gelecek vizyonunu ise “Güçlü, esnek ve sürdürülebilir bir global yapı oluşturmak” sözleriyle özetledi.