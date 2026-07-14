2015 yılında kurulan ESA Lojistik, geçen 10 yılda küçük bir ofisten Bursa ve İstanbul'da merkez ofis ile depo yapılanmasına sahip çok lokasyonlu bir yapıya dönüştü.Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Altıntaş liderliğindeki Esa Lojistik, depolama ve gümrükleme hizmetlerini tek çatı altında sunanarak, uzman kadrosu ve geniş araç filosuyla 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Aylık 750-1000 TIR tescil işlemi gerçekleştiren firma, günlük 250-300 metreküplük taşıma kapasitesine ulaşıyor.

ESA Lojistik; uluslararası karayolu taşımacılığı, parsiyel ve grupaj taşımacılığı, minivan ve lorry van çözümleri, havayolu ve denizyolu taşımacılığı, yurtiçi nakliye, depolama, gümrükleme ve teminatlı taşımacılık hizmetleri sunuyor. Avrupa genelindeki lojistik ağı ve kapıdan kapıya teslimat modeliyle operasyonel verimliliği artıran şirket, çevre dostu uygulamalarıyla karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Lojistik stratejik bir güç

Pandemiyle birlikte lojistik sektörünün öneminin daha da belirgin hale geldiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Altıntaş, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika arasında stratejik bir köprü konumunda bulunduğunu söyledi. Altıntaş, bu avantajın daha etkin kullanılabilmesi için lojistik altyapısının güçlendirilmesi, gümrük süreçlerinin hızlandırılması, sürücü niteliğinin artırılması ve denizyolu yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini ifade etti.