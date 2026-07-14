Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ve Tofaş çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen törende Fiat Egea banttan son kez indi. 2015 yılında Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretimine başlanan Fiat Egea, yaklaşık 11 yıllık üretim sürecinin ardından 1 milyon 417 bin 47 adetlik toplam üretime ulaştı. Başından itibaren Tofaş imzasını taşıyan ve 1 milyar euroluk yatırımla hayata geçirilen küresel bir ürün projesi olarak geliştirilen Egea, Bursa’dan dünyaya uzanan bir başarı hikâyesine dönüştü. Türkiye’deki müşteri ihtiyaçları merkeze alınarak Tofaş mühendislik ekipleri tarafından konsept kurgusu aşamasından itibaren tasarlanan ve geliştirilen Egea; yakıt ekonomisi, yolcu ergonomisi, bagaj hacmi, ürün çeşitliliği ve fiyat-fayda dengesiyle kısa sürede Türkiye otomobil pazarının referans modellerinden biri haline geldi. Sedan gövde tipiyle başlayan başarı hikâyesi, Hatchback, Station Wagon, Cross ve Cross Wagon versiyonlarının yanı sıra farklı model ve özel serilerle sürekli gelişen bir ürün ailesine dönüştü. Egea, 10 yılı aşkın ürün yaşam döngüsü boyunca değişen müşteri beklentilerine yanıt veren güncellemelerle milyonlarca insanın hayatına dokundu; ailelerin, bireysel kullanıcıların ve işletmelerin güvenilir yol arkadaşı oldu.

Bursa’dan dünyaya uzanan üretim ve ihracat başarısı

Fiat Egea, Tofaş’ın küresel ölçekteki üretim ve ihracat kabiliyetini temsil eden en önemli projelerden biri oldu. Üretilen toplam 1 milyon 417 bin 47 aracın Dodge markasıyla ABD pazarı dahil olmak üzere 40’tan fazla ülkeye toplam 671 bin 5 adeti ihraç edildi. Böylece Egea, hem Türkiye pazarındaki güçlü konumuyla hem de uluslararası pazarlardaki performansıyla Tofaş’ın üretim, satış ve ihracat rekorlarında önemli pay sahibi oldu. Egea’nın üretim yolculuğunda en yüksek toplam üretim 178 bin 587 adetle 2017 yılında gerçekleşirken, aynı yıl 128 bin 623 adetlik ihracatla modelin en güçlü ihracat performansına da imza atıldı. Türkiye pazarı için en yüksek üretim ise 126 bin 944 adetle 2023 yılında kaydedildi.