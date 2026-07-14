2017 yılından bu yana geleneksel olarak gerçekleştirilen SEKAMSAN-KASAD seminerleri, sektörün güncel ihtiyaçlarına yönelik bilgi paylaşımını desteklemeye devam ediyor. Bu yıl gerçekleştirilen organizasyonda karton ambalaj sektörünün önümüzdeki dönemde karşılaşacağı en önemli iki Avrupa Birliği düzenlemesi olan PPWR (Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü) ile EUDR (AB Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü) tüm yönleriyle değerlendirildi. Seminer kapsamında ayrıca ihracat destekleri, FSC sertifikasyonu, uygunluk değerlendirme süreçleri ve sektörel uygulamalar da uzman isimler tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Melih Cem Erdoğan: "Her dönüşüm bir fırsat olarak görülmeli"

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren SEKAMSAN Yönetim Kurulu Üyesi Melih Cem Erdoğan, sürdürülebilirlik ve izlenebilirliğin artık yalnızca çevresel bir yaklaşım değil, uluslararası rekabette belirleyici unsurlar haline geldiğini belirterek, sektörün bu dönüşümü bir yükümlülük değil, önemli bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, sektörün yenilenebilir kaynak kullanımı ve geri dönüşüm kabiliyetiyle sürdürülebilir ekonominin en güçlü aktörlerinden biri olduğunu vurgulayarak, sektör paydaşlarının mevzuat değişikliklerine bugünden hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

SEKAMSAN'ın 42 yıllık yolculuğu ve sürdürülebilirlik vizyonu paylaşıldı

Seminerin ikinci bölümü öncesinde söz alan SEKAMSAN Yönetim Kurulu Üyesi Melike Erdoğan Gürsoy, şirketin 42 yıllık gelişim yolculuğunu ve sürdürülebilirlik vizyonunu katılımcılarla paylaştı. Gürsoy konuşmasında, SEKAMSAN'ın 1984 yılından bu yana kâğıdı yalnızca ticari bir ürün olarak değil; bilginin, kültürün, iletişimin ve sürdürülebilirliğin taşıyıcısı olarak gördüğünü belirtti. Bugün İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya'da bulunan güçlü lojistik altyapısı, 30 bin metrekareyi aşan depo kapasitesi ve geniş ürün portföyüyle matbaa, ambalaj ve yayın sektörlerine hizmet verdiklerini ifade eden Gürsoy, müşterilerinin FSC sertifikalı ve gıdaya uygunluk belgelerine sahip ürün taleplerini karşıladıklarını, PPWR ve EUDR düzenlemelerini yakından takip ederek ilgili mevzuatlara uyum konusunda titizlikle çalıştıklarını vurguladı.