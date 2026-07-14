Bilişim Teknolojileri Öğretmeni rehberliğinde yürütülen projede, öğrenciler teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefleyen yenilikçi bir çözüm geliştirdi. Sağlık ve iyi yaşam alanına odaklanan EmpatiWear, özgün yaklaşımıyla jüri tarafından yarı finale taşınan projeler arasında yer aldı. Öğrencilerin araştırma, tasarım ve yazılım süreçlerinde aktif rol aldığı proje, takım çalışması, yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin bir ürünü olarak öne çıkıyor. EmpatiWear, teknolojinin insan hayatına dokunan çözümler üretme potansiyelini ortaya koyarken, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini de gözler önüne seriyor. Uludağ Koleji yönetimi, projede emeği geçen öğrencileri ve danışman öğretmeni tebrik ederek, TEKNOFEST final yolculuğunda ekibe başarı dileklerini iletti. Yarı final başarısıyla önemli bir eşiği geride bırakan ekip, finalde de başarılı olarak okullarını ve Bursa'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.