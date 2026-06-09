Resital Kale Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Burcu Korgavuş, yatırımcıların artık yalnızca bugünün değil, gelecekte oluşacak talebin de izini sürdüğünü belirterek, karma yaşam projeleri, butik ofisler, lojistik alanlar ve cadde mağazalarının ön plana çıktığını söyledi.Günümüzde yatırım kararlarının yalnızca mevcut değer üzerinden verilmediğini vurgulayan Resital Kale Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Burcu Korgavuş, “Yatırımcılar artık gelecekte oluşacak talebi de satın almak istiyor. Bu nedenle konut, ofis ve ticari alanları aynı çatı altında buluşturan karma yaşam projeleri ciddi ilgi görüyor. Bu projeler kullanıcı yoğunluğu, erişilebilirlik ve sürdürülebilir kira potansiyeli açısından önemli avantajlar sunuyor” dedi.

Butik ofislere ilgi artıyor

Çalışma hayatındaki dönüşümün gayrimenkul tercihlerini de değiştirdiğini belirten Korgavuş, hibrit çalışma modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte büyük ofislerden daha kompakt ve verimli çalışma alanlarına yönelim olduğunu söyledi. Korgavuş, “Şirketler yüksek maliyetli büyük ofisler yerine daha fonksiyonel, ulaşımı kolay ve modern çalışma alanlarını tercih ediyor. Bu nedenle özellikle merkezi bölgelerdeki butik ofislere olan talep her geçen gün artıyor” diye konuştu.

Lojistik alanlar yatırımcıların radarında

E-ticaret sektöründeki büyümenin lojistik ve depolama alanlarına olan ihtiyacı artırdığını ifade eden Korgavuş, şehir merkezlerine ve sanayi bölgelerine yakın depolama alanlarının yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. “Artan teslimat hızı beklentisi lojistik altyapının önemini daha da artırıyor” diyen Korgavuş, “Doğru lokasyonda konumlanan depo ve lojistik alanlarının önümüzdeki dönemde hem değerini koruması hem de düzenli kira getirisi sağlaması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Cadde mağazaları yeniden yükselişte

Tüketici alışkanlıklarındaki değişimin ticari alan tercihlerine de yansıdığını dile getiren Korgavuş, cadde mağazacılığının yeniden güç kazandığına dikkat çekti. Yoğun yaya ve araç trafiğine sahip bölgelerdeki mağazaların markalar için önemli bir görünürlük avantajı sunduğunu belirten Korgavuş, “Cadde mağazaları, alışveriş merkezlerine alternatif olarak yeniden yatırımcıların radarına girmiş durumda. Özellikle doğru lokasyonda yer alan ticari alanlar yüksek talep görmeye devam ediyor” dedi.

Korgavuş: “Lokasyon her zamankinden daha önemli”

2026 yılının ilk yarısında sahada gözlemledikleri eğilimlerin yılın geri kalanında da devam etmesini beklediklerini ifade eden Burcu Korgavuş, “Öne çıkacak yatırımların ortak noktası doğru lokasyon, güçlü ulaşım bağlantıları ve sürdürülebilir kira potansiyeli olacak. Bu nedenle yatırım kararlarını ertelemek yerine bölgesel gelişmeleri yakından takip etmek ve geleceğin ihtiyaçlarını bugünden analiz etmek büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.