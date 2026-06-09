Standart üretim anlayışının dışında hareket eden Koli Lazım, müşterilerine yalnızca ambalaj değil, ürün güvenliği ve lojistik verimliliği sağlayan bütüncül sistemler sunuyor. Firma, her ürünün farklı özelliklere sahip olduğu yaklaşımından hareketle, her ambalajı özel bir mühendislik projesi olarak ele alıyor. Özellikle yüksek değerli ve hassas ürünlerde süreç detaylı analizlerle başlıyor. Ürün ölçüleri alınırken, taşıma ve depolama sırasında oluşabilecek darbe ve basınç riskleri değerlendiriliyor. Bu doğrultuda seperatörler, modüler koruma kitleri ve çok katmanlı mukavva yapıları ürünün fiziksel özelliklerine göre özel olarak tasarlanıyor. Numune üretimi ve saha testleriyle desteklenen çalışmalar sayesinde koruma seviyesi en üst düzeye çıkarılıyor.

Ambalaj, marka deneyiminin parçası haline geliyor

Koli Lazım’ın öne çıkan bir diğer hizmet alanını ise markaya özel ambalaj ve baskı tasarımları oluşturuyor. Firma, ürünleri koruyan kutuların ötesine geçerek markaların kimliğini ve hikâyesini ambalajlara taşıyan özel tasarımlar geliştiriyor. Mühendislik hesaplarıyla oluşturulan ambalaj yapıları, grafik tasarım çalışmalarıyla birleştirilerek güçlü bir marka deneyimine dönüştürülüyor.

Dijital baskı ve online tasarım altyapısı

Şirket, beyaz mürekkepli UV dijital baskıdan yüksek çözünürlüklü CMYK uygulamalarına kadar geniş bir üretim kapasitesine sahip. Dijital baskı altyapısı sayesinde hem düşük adetli özel işler hem de yüksek hacimli projeler hızlı ve esnek şekilde üretilebiliyor. Ofset baskı kalitesine yakın sonuçlar sunan sistemler, ölçü ve adet sınırlaması olmaksızın markalara önemli avantajlar sağlıyor. Firmanın geliştirdiği 3D online tasarım ve teklif altyapısı da üretim süreçlerinde şeffaflık ve kontrol imkânı sunuyor. Müşteriler, ölçülendirmeden üretime kadar tüm aşamaları çevrim içi olarak takip edebiliyor. Bu sistem, özellikle özel ölçü çalışan firmalar için zaman kaybını azaltırken hata riskini de minimum seviyeye indiriyor.