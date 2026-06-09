Elektroteks’in başarı yolculuğunun dönüm noktalarını paylaşan Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, gençlere karşılaştıkları hiçbir zorluk karşısında yılmamalarını, parayı değil topluma fayda sağlamayı odak noktasına koymalarını ve gerçek vatanseverliğin ülkeye değer katmakla mümkün olacağını anlattı. Güler, Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Kariyer Günü’ etkinliğinde, öğrencilerle bir araya geldi.

Alanında en büyük firma

1990'da açtığı firmayla makine üreticilerine yazılım ve otomasyon hizmeti vermeye başladığını ifade eden Güler, zaman içerisinde firmasını ‘Elektroteks’ ismi ile yatak imalat makineleri üreten ve yatak fabrikaları kuran bir organizasyon haline getirdiğine dikkat çekti. Elektroteks’in Türkiye’nin yanı sıra, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Bulgaristan ve Brezilya’da da fabrikaları bulunduğuna işaret eden Güler, üretim tesislerinde toplam 500 kişiyi istihdam ettiklerini vurguladı. Elektroteks’i yatak üretim makineleri ve komple üretim tesisleri alanında küresel bir güce dönüştürdüklerini dile getiren Güler, 2024 yılında kapitone makineleri üreten 154 yıllık Alman devi Mammut’u bünyelerine kattıklarına işaret etti. Kendi alanlarında dünyanın en büyük firması olduklarını vurgulayan Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, 140 ülkeye ihracatları bulunduğunu ifade etti. Her ay 3.5 milyon euroluk ihracat gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Güler, otomasyon sistemleri ve geliştirdiği yazılımlarla, dünya genelinde entegre yatak üretim tesislerinin yüzde 60’ında kendi makinelerinin mevcut bulunduğunu belirtti.