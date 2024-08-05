Bursa’da 2018 yılında kurulan ELM Kimya, polimerler, petrol ürünleri, endüstriyel masterbatch ve petrokimya ürünlerinin üretimini, dağıtımını ve ticaretini gerçekleştiriyor. Sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak hammadde tedariki konusunda kapsamlı çözümler sunan firma, İstanbul, Mersin, İskenderun ve İzmir’deki liman bölgelerinde sahip oldukları geniş lojistik ağı ve antrepo hizmetleriyle yerli ve yabancı müşterilerine etkin ve hızlı bir tedarik sağlıyor. Coğrafi konumlanmaları sayesinde ulusal ve uluslararası arenalarda güçlü bir oyuncu konumuna gelen ELM Kimya, sektöründe Bursa’nın önde gelen ihracatçılarından biri olarak 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

ELM Kimya’nın kurucularından Abdullah Emir Yıldızhan, plastik sektöründe Bursa’nın en büyük iki şirketinden biri olduklarını dile getirerek, “Petrokimya hammadde tedarikinde uzmanlaşmış bir firma olarak otomotiv, ambalaj ve inşaat sektörlerine plastik hammadde; tarım sektörüne de gübre tedariki sağlıyoruz. Yıllık 150 bin tonun üzerinde petrokimya hammaddesi tedarik ediyoruz. Sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalara büyük önem veriyoruz. Yılda 30 bin tonun üzerinde plastik hammaddenin geri dönüşümünü sağlayarak yeniden kullanıma kazandırıyoruz” dedi.