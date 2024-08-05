5 milyondan fazla müşteriye kesintisiz enerji hizmeti vererek geleceği aydınlatan Uludağ Enerji, afet bölgesi olan Hatay’da depremden etkilenen binlerce insanın hayatına dokunan Yaşam ve Gelişim Kampüsü ile anlamlı bir fark yaratıyor. Projenin başlangıcından bu yana geçen 12 aylık süre zarfında, anaokulu ve ilkokul seviyesindeki 15 bin 120 çocuk alandaki oyun ve sanat atölyelerinde neşe dolu anlar yaşadı. 65 kadın, mesleki gelişim atölyelerinde el işi ip bebek (amigurumi) kurslarına katılarak sertifikalarını aldı. Bin 659 kişi Uludağ Enerji Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden aldığı destekle yeniden umut bulurken, alandaki serbest zaman etkinlikleri bin 40 kişinin hayatına renk kattı. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki 12 bin 960 öğrenci, psikoterapi eğitimlerine katılarak ruhsal sağlıklarını güçlendirirken, etüt merkezinden ise 336 kişi eğitim desteği aldı. Uludağ Enerji, Hatay’da 31 bin 180 depremzedeye umut ışığı olurken, normal yaşama daha hızlı adapte olmalarına destek vermeye devam ediyor.

2023 yılında yaşanan deprem felaketinin ardından Uludağ Enerji’nin Hatay'daki vatandaşlara destekleri aralıksız devam ediyor. Şirket, depremzedelerin yaşamlarını iyileştirmek ve normal yaşama dönmelerine yardımcı olmak için kurduğu Yaşam ve Gelişim Kampüsü ile bölgedeki binlerce kişiye ulaşmayı sürdürüyor. Uludağ Enerji, önümüzdeki yıl da bu desteği devam ettirerek, bölge halkı kalıcı konutlarına yerleşene kadar hayatlarında fark yaratmaya devam ederek, iki yılın sonunda 40 bini aşkın kişiye ulaşmayı hedefliyor.