Toplantıya, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, NOSAB Başkanı Erol Gülmez, Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy, Uludağ OSB Başkanı Enes Çelik, DOSAB Başkanı Levent Eski, Barakfakih OSB Başkanı Erdoğan Akyıldız, Yenişehir Belediye Başkanı ve Yenişehir OSB Başkanı Ercan Özel ile OSB bölge müdürleri katıldı. Katılımcılar, sanayi bölgelerinin büyüme alanları, enerji verimliliği, ortak üretim yatırımları ve çevresel sürdürülebilirlik konularında değerlendirmelerde bulundu. Özellikle BOSBİR çatısı altında yürütülebilecek ortak enerji projeleri ve kaynak paylaşım modelleri, gündemin öne çıkan maddeleri arasında yer aldı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, toplantının kent sanayisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Bursa’nın üretim gücünü temsil eden organize sanayi bölgelerimizin değerli başkanları ve bölge müdürleriyle birlikte, BOSBİR Enerji Üretim A.Ş. toplantımızı Nilüfer OSB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Gündemimizde mekânsal planlama, enerji yönetimi ve sanayimizin gelecek vizyonu yer aldı. Verimli bir istişare ortamı oluştu” ifadelerini kullandı. Toplantıya ev sahipliği yapan Nilüfer OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez’e teşekkür eden Burkay, “Nazik ev sahipliği için NOSAB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erol Gülmez’e teşekkür ediyor, toplantımızın kentimize ve sanayimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ortak hareket vurgusu

Katılımcı OSB temsilcileri ise, enerji maliyetlerinin arttığı bu dönemde ortak hareket etmenin rekabet gücünü korumada kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. BOSBİR çatısı altında geliştirilecek enerji iş birliklerinin yakın zamanda somut projelere dönüşmesi bekleniyor. Toplantı sonunda alınan kararlar doğrultusunda, önümüzdeki aylarda yeni yatırım ve planlama adımlarının atılması planlanıyor.